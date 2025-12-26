Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima Jujuy

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

En la mañana, Jujuy presentará un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima que bajará hasta los 4.2°C. Aunque no se espera precipitación durante esta parte del día, la humedad se mantendrá alrededor del 46%. El viento alcanzará una velocidad de hasta 13 km/h, creando condiciones moderadamente ventosas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, se espera que las máximas alcancen los 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso mientras que los vientos soplarán con cierta intensidad, llegando hasta los 11 km/h. No se prevén lluvias significativas, pero la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un valor máximo de 85%.