Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Por Canal 26
viernes, 26 de diciembre de 2025, 06:01

En la mañana, Jujuy presentará un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima que bajará hasta los 4.2°C. Aunque no se espera precipitación durante esta parte del día, la humedad se mantendrá alrededor del 46%. El viento alcanzará una velocidad de hasta 13 km/h, creando condiciones moderadamente ventosas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, se espera que las máximas alcancen los 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso mientras que los vientos soplarán con cierta intensidad, llegando hasta los 11 km/h. No se prevén lluvias significativas, pero la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un valor máximo de 85%.