Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Tiempo en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso, en el que las temperaturas variarán desde una mínima de 6.6°C a una máxima de 17.5°C. Durante la mañana, se espera que el día comience con un sol asomando y algunas nubes esporádicas. Las condiciones se mantendrán estables, promoviendo un entorno agradable para actividades al exterior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde-noche, el pronóstico prevé que las condiciones sean similares, aunque se espera que la humedad aumente ligeramente alcanzando un 37% en su punto máximo. Los vientos estarán presentes durante todo el día con una velocidad máxima de 13 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta 13 km/h. Las temperaturas vespertinas serán ideales para disfrutar de excursiones al aire libre, y la noche podría traer una brisa refrescante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se recomienda portar una capa ligera o un suéter durante la noche, ya que las temperaturas pueden descender. Asimismo, es aconsejable mantenerse hidratado, tomando agua durante el día para contrarrestar la humedad.

El clima hoy en Mendoza promete ser ideal para las actividades al aire libre. Recordar llevar protección solar si planea pasar tiempo al sol, especialmente durante las horas de la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, permitiendo un día de luz solar de aproximadamente 9 horas y 47 minutos, perfectas para quienes desean disfrutar de una jornada completa al aire libre.