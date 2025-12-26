Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Tiempo en Neuquén

viernes, 26 de diciembre de 2025

El clima en Neuquén para hoy se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 4.9°C, proporcionando una sensación fresca durante las primeras horas del día. No se espera precipitación, pero la humedad alcanzará el 75%, lo que podría intensificar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y la noche, las condiciones climatológicas se mantendrán, con cielos que continuarán parcialmente nublados. Las temperaturas aumentarán hasta llegar a los 17°C, brindando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los vientos podrían intensificarse, alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h, por lo tanto, es recomendable abrigarse adecuadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en Neuquén será a las 08:47 según el horario civil y el atardecer está proyectado para las 18:16. Estos horarios permitirán un día pleno para aprovechar las actividades al aire libre, siempre y cuando se tengan en cuenta las condiciones meteorológicas descritas.