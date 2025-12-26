Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima Río Negro

viernes, 26 de diciembre de 2025, 06:02

Condiciones climáticas para esta mañana

Esta mañana en Río Negro, el clima será fresco, con una temperatura mínima de 6.8°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso, lo que dará lugar a momentos de sol intercalados con algunas nubes. Los vientos estarán soplando a una velocidad moderada de 22 km/h, llevando una sensación de frescura matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, se espera que el mercurio alcance un máximo de 17.1°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, pero sin precipitaciones a la vista. Los vientos continuarán soplando en forma moderada, con una velocidad que podría alcanzar un máximo de 43 km/h. La humedad relativa será del 82%, lo que puede traer una sensación algo pesada al ambiente al anochecer.