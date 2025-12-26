Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima Río Negro

Condiciones climáticas para esta mañana

Esta mañana en Río Negro, el clima será fresco, con una temperatura mínima de 6.8°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso, lo que dará lugar a momentos de sol intercalados con algunas nubes. Los vientos estarán soplando a una velocidad moderada de 22 km/h, llevando una sensación de frescura matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, se espera que el mercurio alcance un máximo de 17.1°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, pero sin precipitaciones a la vista. Los vientos continuarán soplando en forma moderada, con una velocidad que podría alcanzar un máximo de 43 km/h. La humedad relativa será del 82%, lo que puede traer una sensación algo pesada al ambiente al anochecer.