Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

viernes, 26 de diciembre de 2025

El clima en Salta durante la mañana

Esta mañana en Salta, el cielo se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas comienzan con un fresco de clima de 3.4°C, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 21.2°C. La velocidad del viento se mantiene con una media de 22 km/h, lo que brindará una ligera brisa acompañando la mañana salteña. La humedad se encuentra en un nivel intermedio, alcanzando un máximo del 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el tiempo seguirá con su condición de cielo parcialmente nuboso. Este evento causa que las temperaturas más altas del día se mantengan cerca de los 21.2°C. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente hacia los 3.4°C. Los vientos continuarán moderados con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h. Las posibilidades de precipitación son muy bajas, por lo que se espera un día mayormente seco.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. La fase lunar será parcialmente visible, ofreciendo un espectáculo pintoresco para los amantes de la astronomía.