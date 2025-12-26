Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Pronóstico meteorológico

Condiciones climáticas para esta mañana en San Juan

En San Juan, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 9.2°C. La humedad relativa alcanzará un 33%, por lo que la sensación de frescor será moderada. La velocidad del viento será de aproximadamente 11 km/h, ideal para quienes buscan salir a realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares con temperaturas que llegarán a un máximo de 20.4°C. El cielo seguirá presentándose parcialmente nublado y el viento tendrá pequeñas ráfagas que alcanzarán los 17 km/h, proporcionando un refrescante alivio ante el aumento de la temperatura. Se espera que al caer la noche, la nubosidad se disipe levemente y las condiciones mejoren para actividades al aire libre.