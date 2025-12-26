Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Tiempo actual

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana en San Luis

Hoy en San Luis, se anticipa un clima agradable con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 7.5°C, incrementándose a lo largo del día. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 36 km/h. La humedad alcanzará un promedio del 42%. Es un buen momento para aprovechar las primeras horas del día en actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En horas de la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, y la temperatura máxima llegará a los 17.7°C. El viento podría alcanzar ráfagas de 22 km/h, aportando una sensación de frescura momentánea. Recomendamos tener un abrigo ligero a mano para la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de diciembre de 2025

El sol hará su primera aparición a las 08:25, prometiendo un día mayormente agradable, mientras que se ocultará a las 18:24. Serán alrededor de 10 horas de luz diurna, ideales para actividades exteriores.