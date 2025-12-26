Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Condiciones Climáticas para Santa Cruz en la Mañana

Esta mañana, el clima en Santa Cruz será parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán en un mínimo de 3.4°C subiendo gradualmente. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de hasta 16 km/h, proporcionando una sensación más fresca por la mañana. La humedad se mantendrá alta, alrededor del 90%, por lo que es recomendable vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará un máximo de 7.3°C. Los vientos se intensificarán ligeramente, con una velocidad media de 25 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la visibilidad podría estar reducida debido a la nubosidad aumentada.