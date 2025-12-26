Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Pronóstico del clima en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, proporcionando un ambiente fresco al inicio del día. No se espera precipitación en las primeras horas, por lo que las actividades al aire libre pueden desarrollarse sin problemas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se espera una leve incrementación en la temperatura, llegando a los 18.5°C como máxima. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, sin probabilidades de lluvia significativa. La humedad alcanzará un máximo del 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea levemente más elevada.

Vientos

A lo largo del día, los vientos soplarán desde el este-noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 km/h y 11 km/h. Aunque el viento será de intensidad leve, es recomendable estar precavido si planea realizar actividades en espacios al aire libre.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:23, ofreciendo un total de 9 horas y 55 minutos de luz diurna. La fase lunar estará en cuarto menguante, lo que puede ser una oportunidad para realizar observaciones astronómicas sin mucha interferencia lumínica.