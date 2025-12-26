Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

viernes, 26 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero

En la mañana de hoy en Santiago Del Estero, se espera un clima parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que rondará los 9.5°C. La humedad será notable, alcanzando un promedio del 31%, lo que podría aumentar la sensación de frescor. Se prevén vientos moderados del sureste, con una velocidad máxima de 26 km/h, acompañando a este clima relativamente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá con condiciones similares. La temperatura máxima durante el día llegará a los 22°C, brindando un ambiente más cálido comparado con la mañana. Los cielos estarán parcialmente nublados, y la brisa aumentará ligeramente, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 26 km/h. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas salir, ya que los vientos pueden intensificar la sensación de frescor.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

A lo largo del día, asegúrate de estar preparado para cambios bruscos de temperatura. Si vas a estar fuera durante mucho tiempo, es aconsejable vestir con varias capas de ropa para ajustarse a las variaciones de temperatura. Una buena hidratación es clave, especialmente si planeas realizar actividades al aire libre.