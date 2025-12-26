Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima nos ofrece una jornada con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura que oscilará entre -0.6°C y 2.9°C. A lo largo de la mañana, se espera que las nubes se mantengan presentes, pero sin precipitaciones significativas. La humedad en el ambiente alcanzará niveles del 96%, mientras que el viento soplará con una intensidad media de hasta 11 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avanza el día hacia la tarde y la noche, el cielo continuará con su manto de nubes parciales. Las temperaturas no mostrarán un cambio significativo y se mantendrán en torno a los valores máximos de 2.9°C. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad podría incrementar la sensación de frescura en el ambiente.

Observaciones astronómicas: El sol se levantará a las 09:54 y se pondrá a las 17:12, ofreciendo un día corto, típico de esta época del año.

Durante la noche, el frío se sentirá con más intensidad debido a las condiciones de viento y humedad. Es recomendable abrigarse adecuadamente.