Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Condiciones Climáticas en la Mañana en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima de la mañana se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que rondarán los 5.6°C. La máxima humedad alcanzará un 92%, por lo que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las fluctuaciones térmicas. El clima se mantendrá fresco, siendo una buena oportunidad para actividades al aire libre en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, las temperaturas seguirán subiendo hasta llegar a un máximo de 15.7°C. La nubosidad se mantendrá constante, proporcionando cielos mayormente despejados. Los vientos del norte soplarán a una velocidad moderada de 21 km/h, asegurando sensación fresca. La máxima velocidad del viento será de 21 km/h, ideal para quienes disfruten de una brisa más vigorosa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

Hoy en Buenos Aires, el amanecer se produce a las 08:05 y el ocaso - el momento ideal para las observaciones astronómicas - será a las 17:52. El fascinante ciclo lunar comenzará a las 17:06 con la puesta de la luna, y no habrá salida lunar este día.