Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Previsión climática

Hoy, el clima en Ciudad De Buenos Aires se presenta bastante equilibrado. Durante la mañana se anticipa un ambiente mayormente nublado con una húmedad relativa alta de alrededor del 78%. Las temperaturas oscilarán entre 8.6°C como mínima, comportándose de manera agradable para esta época del año. La máxima, en el día, alcanzará los 16°C. El viento soplará desde el noreste con una velocidad media de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas no variarán significativamente en Ciudad De Buenos Aires. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso con una ligera brisa que alcanzará los 12 km/h. La húmedad continuará siendo un factor relevante, alcanzando niveles similares a los de la mañana. Las temperaturas estarán dentro del rango esperado, ofreciendo una sensación térmica agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte de Ciudad De Buenos Aires a las 07:57 y se despedirá a las 17:50. Este ciclo diurno proporciona un tiempo considerable para aprovechar las actividades diurnas y planificar el uso eficiente de la luz solar. La fase lunar actual no aporta eventos destacados en el cielo para esta fecha.

Es importante estar al tanto de los cambios en el clima para planificar tu día y tomar las precauciones necesarias.