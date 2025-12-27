Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

sábado, 27 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico matutino en Córdoba

Durante la mañana, en Córdoba se espera que el clima sea parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 7.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que las probabilidades de lluvia son bajas. La humedad alcanzará un pico del 54%. Los vientos del noreste podrían llegar hasta los 12 km/h, aportando una ligera brisa a la ciudad. El clima será ideal para actividades al aire libre por la mañana, aprovechando las condiciones meteorológicas agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas en Córdoba continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, proporcionando una jornada cálida. Aunque no habrá precipitaciones significativas, se recomienda estar atento a cambios en la nubosidad. La humedad podría variar, pero se mantendrá en niveles relativamente cómodos. El viento continuará soplando a velocidades de hasta 10 km/h. Para quienes planeen actividades al aire libre, estas condiciones climáticas son favorables, aunque siempre es prudente considerar capas adicionales ante cambios de temperatura durante la noche.