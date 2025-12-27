Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico matutino en Córdoba

Durante la mañana, en Córdoba se espera que el clima sea parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 7.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que las probabilidades de lluvia son bajas. La humedad alcanzará un pico del 54%. Los vientos del noreste podrían llegar hasta los 12 km/h, aportando una ligera brisa a la ciudad. El clima será ideal para actividades al aire libre por la mañana, aprovechando las condiciones meteorológicas agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas en Córdoba continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, proporcionando una jornada cálida. Aunque no habrá precipitaciones significativas, se recomienda estar atento a cambios en la nubosidad. La humedad podría variar, pero se mantendrá en niveles relativamente cómodos. El viento continuará soplando a velocidades de hasta 10 km/h. Para quienes planeen actividades al aire libre, estas condiciones climáticas son favorables, aunque siempre es prudente considerar capas adicionales ante cambios de temperatura durante la noche.