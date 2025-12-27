Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025
Clima en Corrientes para la mañana
Hoy en Corrientes, se espera que el clima sea predominantemente despejado con temperaturas mínimas rondando los 8.2°C en la mañana. Te invitamos a conocer más sobre el clima actual en Argentina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A medida que avanza el día, las condiciones del tiempo tendrán un cambio leve hacia la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas cercanas a los 18.8°C. La humedad relativa del día se mantendrá en niveles variables, mientras que los vientos serán notablemente intensos con una velocidad media máxima de hasta 9 km/h.
Nota: Se recomienda estar preparado para posibles vientos fuertes en ciertas áreas durante el día.
Finalmente, cerrando este pronóstico, es importante destacar que no se prevé precipitación significativa para esta jornada.