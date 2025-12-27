Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima Actual

sábado, 27 de diciembre de 2025, 06:01

El clima de hoy en Formosa se presenta con condiciones variables durante la mañana. Se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de alrededor de 7.9°C. La humedad relativa alcanzará un valor máximo de 96%, mientras que la velocidad del viento oscila cerca de 9 km/h. En esta primera parte del día, se espera un ambiente relativamente fresco y moderadamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, las temperaturas máximas ascenderán hasta los 20.5°C. El cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas, pero sin probabilidad de lluvia. La velocidad del viento puede incrementar ligeramente hasta 17 km/h, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre. La puesta del sol está programada para las 18:08, seguido por un leve descenso de temperatura y un entorno confortable.