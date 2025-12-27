Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

El clima de hoy en Formosa se presenta con condiciones variables durante la mañana. Se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de alrededor de 7.9°C. La humedad relativa alcanzará un valor máximo de 96%, mientras que la velocidad del viento oscila cerca de 9 km/h. En esta primera parte del día, se espera un ambiente relativamente fresco y moderadamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, las temperaturas máximas ascenderán hasta los 20.5°C. El cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas, pero sin probabilidad de lluvia. La velocidad del viento puede incrementar ligeramente hasta 17 km/h, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre. La puesta del sol está programada para las 18:08, seguido por un leve descenso de temperatura y un entorno confortable.