Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

El tiempo de hoy

Para este clima de sábado en Jujuy, se espera que el día comience con cielos parcialmente cubiertos. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, manteniéndose en un ambiente fresco pero agradable para quienes disfruten de actividades al aire libre. En cuanto a la precisión en humedad, esta alcanzará cerca de un 46%. Asimismo, el viento soplará con una velocidad promedio de 10 km/h, generando una brisa suave en toda la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas ascenderán, alcanzando los 18.4°C como máximo, proporcionándonos un clima cálido. A medida que el día avance hacia la noche, la nubosidad tenderá a despejarse, dejando predominante un cielo parcialmente despejado. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevé lluvia, la probabilidad de precipitaciones es baja, permitiendo disfrutar de una velada al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 6:01 AM, iluminando Jujuy con sus primeros rayos, mientras que caerá por el horizonte a las 6:41 PM, permitiendo disfrutar de más de 12 horas de luz solar. Recomiendo aprovechar este período para realizar actividades exteriores.