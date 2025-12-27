Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima diario

En La Pampa, para esta jornada, el clima presentará nubes dispersas durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.1°C de mínima y los 18.4°C de máxima. Los vientos soplarán a una velocidad de 14 km/h, generando una sensación de frescura por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, con un incremento de la temperatura que seguirá cerca de los 18.4°C. A medida que avance la noche, se mantendrán condiciones de baja probabilidad de precipitaciones, y el viento del sur podría intensificarse hasta alcanzar ráfagas de 29 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se recomienda mantener ropa ligera pero cómoda durante la tarde, y abrigarse un poco más en la noche debido al descenso de la temperatura. Dado que no hay previsión de lluvia, las actividades al aire libre pueden realizarse sin inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

El sol apareció en el cielo pampeano a las 08:25, y se ocultará a las 18:08. El amanecer y atardecer proporcionarán alrededor de 9 horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre.