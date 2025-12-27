Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima Diario

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 27 de diciembre de 2025, 06:02

El clima en La Rioja para la mañana de este sábado se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 6°C y 21.1°C, proporcionando una jornada fresca para iniciar el día. Es recomendable vestirse en capas para ajustarse a los posibles cambios de temperatura a lo largo de la jornada. La velocidad media del viento será de 21 km/h, lo que contribuirá a la frescura del ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas mantendrán un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 21.1°C, por lo que se espera que la tarde sea agradable, aunque con momentos de viento que podrían incrementar la sensación de frescura. La humedad se mantendrá alrededor del 70%, lo cual es un factor a tener en cuenta para planificar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

El amanecer en La Rioja será alrededor de las 07:47, y el atardecer se espera que ocurra a las 18:35. Estos horarios proporcionan un buen marco para quienes desean aprovechar al máximo las horas de luz durante el día.