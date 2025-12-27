Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima actual

Hoy en Mendoza, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se anticipan temperaturas frescas, comenzando en un mínimo de 6.6°C. A medida que avanza el día, el termómetro alcanzará un máximo de 17.5°C. Los vientos se esperan moderados, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja en ciertas áreas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el clima continuará con tendencia parcialmente nubosa. Las condiciones serán consistentes con temperatura alrededor de 17.5°C como máximo. Hacia la noche, el cielo podría aclararse ligeramente, aunque todavía se anticipa que las nubes estarán presentes. La velocidad del viento podría aumentar levemente, aproximándose a 13 km/h. El índice de humedad se mantendrá alrededor del 62%, elevando la sensación de frescura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza: Debido a las fluctuaciones de temperatura, es recomendable llevar una chaqueta ligera para el aire fresco de la mañana. Manténgase hidratado a lo largo del día y considere usar protector solar si se planea estar al aire libre durante períodos prolongados.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025: El amanecer será a las 8:34 horas, mientras que el atardecer está previsto para las 18:35 horas, brindando poco más de diez horas de luz diurna para actividades al aire libre.