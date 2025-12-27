Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima actual

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 27 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en Mendoza, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se anticipan temperaturas frescas, comenzando en un mínimo de 6.6°C. A medida que avanza el día, el termómetro alcanzará un máximo de 17.5°C. Los vientos se esperan moderados, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja en ciertas áreas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el clima continuará con tendencia parcialmente nubosa. Las condiciones serán consistentes con temperatura alrededor de 17.5°C como máximo. Hacia la noche, el cielo podría aclararse ligeramente, aunque todavía se anticipa que las nubes estarán presentes. La velocidad del viento podría aumentar levemente, aproximándose a 13 km/h. El índice de humedad se mantendrá alrededor del 62%, elevando la sensación de frescura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza: Debido a las fluctuaciones de temperatura, es recomendable llevar una chaqueta ligera para el aire fresco de la mañana. Manténgase hidratado a lo largo del día y considere usar protector solar si se planea estar al aire libre durante períodos prolongados.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025: El amanecer será a las 8:34 horas, mientras que el atardecer está previsto para las 18:35 horas, brindando poco más de diez horas de luz diurna para actividades al aire libre.