Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Este sábado 27 de diciembre de 2025, el clima en Neuquén se presenta con condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un clima cálido y parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 4.9°C. La humedad se mantendrá considerable, alcanzando niveles del 35%. Los vientos estarán presentes, con velocidades que podrían llegar a los 13 km/h, brindando una sensación refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya hacia la tarde y noche, el panorama en Neuquén mostrará un incremento en la temperatura, alcanzando hasta 17°C. Las condiciones seguirán mayoritariamente parcialmente nubosas, aunque los vientos aumentarán en intensidad, pudiendo alcanzar velocidades máximas de 27 km/h. Se mantendrá baja la probabilidad de precipitaciones, asegurando un día tranquilo para disfrutar al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

El amanecer se registrará alrededor de las 08:47, marcando el inicio de la luz solar del día, mientras que el atardecer ocurrirá aproximadamente a las 18:16. Estos momentos son ideales para observaciones astronómicas y para disfrutar del cielo nuboso característico de esta jornada.