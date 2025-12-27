Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 27 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del clima para Río Negro hoy

En Río Negro, se anticipa un día con cielo parcialmente nublado y temperatura mínima de 6.8°C, subiendo hasta un máximo de 17.1°C según las previsiones. Los vientos máximos en promedio alcanzarán los 22 km/h contribuyendo a una sensación térmica fresca al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares. El tiempo permanecerá parcialmente nublado pero con un decrecimiento gradual de la temperatura, manteniéndose en niveles moderados. La humedad alcanzará un máximo del 82%, lo que podría incrementar la percepción de frescor.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

En cuanto a los eventos astronómicos, el sol llevará a cabo su salida hoy sobre las 08:33 y se pondrá alrededor de las 17:51, ofreciendo un espectro de horas de luz para realizar actividades al aire libre.