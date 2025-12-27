Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para Río Negro hoy

En Río Negro, se anticipa un día con cielo parcialmente nublado y temperatura mínima de 6.8°C, subiendo hasta un máximo de 17.1°C según las previsiones. Los vientos máximos en promedio alcanzarán los 22 km/h contribuyendo a una sensación térmica fresca al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares. El tiempo permanecerá parcialmente nublado pero con un decrecimiento gradual de la temperatura, manteniéndose en niveles moderados. La humedad alcanzará un máximo del 82%, lo que podría incrementar la percepción de frescor.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

En cuanto a los eventos astronómicos, el sol llevará a cabo su salida hoy sobre las 08:33 y se pondrá alrededor de las 17:51, ofreciendo un espectro de horas de luz para realizar actividades al aire libre.