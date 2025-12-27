Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima actual

El clima este 27 de diciembre en Salta presenta algunas variables para tomar en cuenta. La mañana comenzará con una temperatura mínima de 3.4°C, con un cielo parcialmente nuboso y vientos de hasta 22 km/h. La humedad relativa alcanzará el 47%, lo cual se encuentra dentro de los niveles normales para la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las condiciones se mantendrán similares con el termómetro marcando hasta 21.2°C. La noche seguirá siendo parcialmente nubosa, y los vientos moderados se harán presentes, alcanzando ráfagas máximas de 8 km/h. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del tiempo.