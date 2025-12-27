Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

sábado, 27 de diciembre de 2025, 06:02

El clima este 27 de diciembre en Salta presenta algunas variables para tomar en cuenta. La mañana comenzará con una temperatura mínima de 3.4°C, con un cielo parcialmente nuboso y vientos de hasta 22 km/h. La humedad relativa alcanzará el 47%, lo cual se encuentra dentro de los niveles normales para la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las condiciones se mantendrán similares con el termómetro marcando hasta 21.2°C. La noche seguirá siendo parcialmente nubosa, y los vientos moderados se harán presentes, alcanzando ráfagas máximas de 8 km/h. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del tiempo.