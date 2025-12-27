Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Previsión Climática

Hoy en San Juan, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima de 20.4°C. La humedad alcanzará hasta un 61%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más pegajoso de lo habitual. Se esperan vientos provenientes del sureste con una velocidad promedio de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, se mantendrán las condiciones nubosas, con una temperatura que oscilará en torno a los 16°C. Durante la noche, las nubes seguirán presentes y la temperatura bajará a un mínimo de 9.2°C, por lo que se recomienda abrigo extra si planeas salir. El viento podría intensificarse ligeramente, pero no se esperan lluvias significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

Este sábado, el amanecer en San Juan será a las 08:29, y el sol se pondrá a las 18:37, proporcionando unas horas adecuadas para observaciones astronómicas si las nubes lo permiten.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Pese a un cielo mayormente nublado, no se esperan lluvias, por lo que es un buen día para actividades al aire libre, teniendo cuidado con el viento que puede sentirse más fresco por la tarde. No olvides protegerte del sol en las horas pico del mediodía.