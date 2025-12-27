Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Predicción Climática

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 27 de diciembre de 2025, 06:03

En la mañana de este sábado 27 de diciembre de 2025, San Luis se presentará con un clima mayormente despejado, sin probabilidades de precipitation. Las temperaturas mínimas irán desde los 7.5°C, siendo una jornada ideal para aprovechar al aire libre. La humedad relativa del aire será baja, en torno al 42%. Los vientos soplarán suavemente al amanecer, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, San Luis mantendrá condiciones climáticas despejadas. No se esperan lluvias, por lo que el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.7°C, asegurando un clima confortable. La velocidad del viento tendera a aumentar levemente, manteniéndose en torno a los 22 km/h, creando un ambiente agradable para cualquier actividad vespertina. La puesta de sol está prevista para las 18:24, brindando un cierre de día con un hermoso atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

El sábado comienza con el amanecer a las 08:25 y se despide con una puesta de sol a las 18:24. La luz solar llegará a su momento más intenso, proporcionando un margen suficiente para disfrutar de actividades al aire libre.