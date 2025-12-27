Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Predicción Climática

En la mañana de este sábado 27 de diciembre de 2025, San Luis se presentará con un clima mayormente despejado, sin probabilidades de precipitation. Las temperaturas mínimas irán desde los 7.5°C, siendo una jornada ideal para aprovechar al aire libre. La humedad relativa del aire será baja, en torno al 42%. Los vientos soplarán suavemente al amanecer, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, San Luis mantendrá condiciones climáticas despejadas. No se esperan lluvias, por lo que el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.7°C, asegurando un clima confortable. La velocidad del viento tendera a aumentar levemente, manteniéndose en torno a los 22 km/h, creando un ambiente agradable para cualquier actividad vespertina. La puesta de sol está prevista para las 18:24, brindando un cierre de día con un hermoso atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

El sábado comienza con el amanecer a las 08:25 y se despide con una puesta de sol a las 18:24. La luz solar llegará a su momento más intenso, proporcionando un margen suficiente para disfrutar de actividades al aire libre.