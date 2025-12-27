Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima en Santa Cruz

En Santa Cruz, el clima para hoy se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas rondarán entre los 4.7°C y los 40.5°C, invitando a disfrutar de un ambiente agradable. El viento soplará desde noreste con una velocidad que podría alcanzar los 16 km/h, proporcionando una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al caer la tarde y entrar en la noche, el clima mantendrá su estado parcialmente nuboso. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones significativas. Será un buen momento para salir a caminar y disfrutar del aire libre. Con la puesta del sol alrededor de las 18:00, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de hasta 3.4°C, ofreciendo una noche fresca. La humedad se mantendrá constante en un nivel de aproximadamente 80%, lo cual será notable especialmente tras la caída del sol.