Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Tiempo en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que bordea los 7.9°C. Al amanecer, el clima se mantendrá estable, sin grandes precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde, se espera que las nubes se mantengan presentes, pero el clima permita disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 18.5°C, aunque el viento podría ser un factor a considerar, pues se estima llegue a velocidades de hasta 21 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 7:59 y se pondrá a las 18:06. Aproveche el día para disfrutar de las últimas bondades que nos ofrece la luz solar.