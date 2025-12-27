Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre de 2025

Clima y más

Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra Del Fuego

Para este sábado, 27 de diciembre de 2025, en Tierra Del Fuego, se pronostica un clima nublado con algunos claros durante el día. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, alcanzando una máxima de 2.9°C. La jornada comenzará con *vientos* del sureste a 11 km/h y clima mayormente tranquilo, incrementándose la velocidad del viento por la tarde.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, con una máxima que no superará los 2.9°C. La probabilidad de *precipitación* es baja, con condiciones de cielo parcialmente nublado. Por la noche, los *vientos* podrían intensificarse ligeramente con ráfagas más fuertes de hasta 19 km/h.

La humedad será elevada, promediando un 96%, generando una sensación térmica más baja de lo esperado.

Es importante estar preparado para las bajas temperaturas y llevar abrigo si se planea salir.