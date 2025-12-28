Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025
Pronóstico Diario
Pronóstico del tiempo por la mañana en Buenos Aires
En Buenos Aires, el clima matutino será de despejado con temperaturas que oscilarán en aproximadamente 5.6°C, sensación de frescura garantizada para quienes salgan temprano. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, por lo que se recomienda usar un abrigo ligero para protegerse del frío y del viento.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán ligeramente alcanzando un máximo de 15.7°C. Los vientos seguirán presentes, aunque con menor intensidad, alrededor de 10 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 92%, asegurando condiciones confortables para actividades al aire libre.
Este domingo es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero es importante estar atentos al cambio de temperatura, considerado una recomendación llevar siempre una campera liviana.