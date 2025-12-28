Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 28 de diciembre de 2025, 06:01

En la mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025, el clima en Catamarca se presentará despejado en su mayoría, con una temperatura mínima de 6.4°C. La sensación general será agradable, ofreciendo poco riesgo de precipitación. El viento será moderado, alcanzando una velocidad promedio de 10 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 23.7°C, brindando un ambiente cálido para disfrutar del domingo. A pesar de la falta de lluvia, se recomienda mantenerse hidratado debido a las brisas continuas que soplarán a una velocidad media de 16 km/h. No se prevén cambios significativos en la humedad, que continuará oscilando en torno al 37%.