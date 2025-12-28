Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima diario

En la mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025, el clima en Catamarca se presentará despejado en su mayoría, con una temperatura mínima de 6.4°C. La sensación general será agradable, ofreciendo poco riesgo de precipitación. El viento será moderado, alcanzando una velocidad promedio de 10 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 23.7°C, brindando un ambiente cálido para disfrutar del domingo. A pesar de la falta de lluvia, se recomienda mantenerse hidratado debido a las brisas continuas que soplarán a una velocidad media de 16 km/h. No se prevén cambios significativos en la humedad, que continuará oscilando en torno al 37%.