Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Chubut, el clima se presenta con una mezcla de condiciones a lo largo del día. Durante la mañana se espera un cielo despejado, con temperaturas que comenzarán en 7.3°C. Se anticipan vientos ligeros a moderados con una velocidad que alcanzará los 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 14.7°C. El cielo seguirá mayormente despejado. Sin embargo, los vientos se intensificarán ligeramente, llegando hasta 22 km/h. Finalmente, hacia la noche, las condiciones del tiempo seguirán estables, favoreciendo un ambiente tranquilo y permitiendo disfrutar de un clima ameno para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51, entregando un día relativamente largo para disfrutar de las actividades exteriores. La fase lunar actual aporta otro detalle interesante al día.