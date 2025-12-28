Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad De Buenos Aires esta mañana

Hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, el clima en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con un cielo mayormente nublado. Durante la mañana, la temperatura mínima alcanzará alrededor de los 8.6°C. Aunque las nubes dominarán el cielo, se podrá disfrutar de momentos más claros a medida que el día avanza. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de alrededor de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, aunque la temperatura máxima ascenderá a aproximadamente 16°C. A medida que el día llegue a su fin, la humedad relativa podría incrementarse, alcanzando niveles de hasta el 78%. No se esperan lluvias a lo largo del día, lo cual ofrece un ambiente adecuado para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Con cielos mayormente nublados y bajas posibilidades de precipitaciones, es un buen día para aprovechar al aire libre. Sin embargo, no olvides vestirte en capas para adaptarte a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Hoy, el sol se asomará en el horizonte a las 07:57 y se ocultará a las 17:50. Este periodo representa una oportunidad perfecta para disfrutar de los momentos dorados del día.