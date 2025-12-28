Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima actual

El tiempo para hoy en Córdoba

Este domingo, el clima en Córdoba presentará condiciones variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo momentos de sol intermitente. Las temperaturas mínimas comenzarán en unos frescos 7.3°C, lo que representa un inicio del día bastante frío. Es recomendable tener una chaqueta a mano, especialmente en las primeras horas. La humedad estará alrededor del 31%, manteniendo el ambiente seco y estable, mientras que los vientos se mantendrán moderados con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que no debería influir demasiado en el clima general.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, se espera que las condiciones sean similares. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, permitiendo algunos destellos de sol intermitente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C durante el transcurso del día. A medida que la noche avance, el termómetro descenderá nuevamente, lo que sugerimos tener prendas de abrigo listas para la ocasión. Se prevé que los vientos aumenten ligeramente, alcanzando los 12 km/h en su punto máximo. Estas condiciones se prestan para actividades al aire libre, siempre y cuando se consideren las temperaturas cambiantes entre el día y la noche.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:12 horas y se ocultará a las 18:21 horas. Es un buen momento para disfrutar del amanecer y el atardecer, ofreciendo vistas espectaculares desde cualquier punto de la ciudad. La fase lunar no generará eventos destacables en el día de hoy.