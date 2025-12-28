Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo

En Corrientes, el clima de hoy por la mañana será predominantemente soleado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 8.2°C, brindando una sensación agradable. Si estás planeando realizar actividades al aire libre, considera que los vientos tendrán una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, el cielo seguirá mayormente despejado, pero con un leve descenso en la temperatura máxima, que llegará a los 18.8°C. La humedad promedio se mantendrá alrededor del 94%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más húmedo, especialmente al caer la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades nocturnas bajo la luna, considerando que la probabilidad de precipitaciones es nula.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025: Podrás observar el amanecer a las 07:42, mientras que el ocaso será a las 18:08. Es una excelente oportunidad para disfrutar de un bello paisaje, ya que el cielo se mantendrá claro y limpio.