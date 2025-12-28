Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Entre Ríos, el clima será principalmente despejado durante la mañana, con una temperatura mínima de 7.8°C. La sensación térmica será más fresca, por lo que se recomienda usar una chaqueta ligera si sales temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

A medida que avanzamos hacia la tarde, las condiciones se mantienen estables, con máximas que rondarán los 17.2°C. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 13 km/h, por lo que es un buen día para actividades al aire libre.

Recuerda: aunque el clima no presenta precipitaciones, siempre es bueno estar preparado para cualquier cambio súbito del tiempo.

Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, manteniendo el cielo despejado por lo que el día será propicio para observación astronómica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en Entre Ríos a las 07:58 y se ocultará a las 18:05. Si eres amante de las estrellas, este es un día ideal para prepararte y disfrutar del espectáculo astronómico.