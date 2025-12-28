Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Formosa, el clima estará caracterizado por un cielo mayormente soleado durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 7.9°C, subiendo lentamente conforme avance el día. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h, manteniéndose estable durante el período matutino. Se espera que la humedad alcance un porcentaje alto de 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En lo que respecta a la tarde y noche, las condiciones mejorarán ligeramente con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas rondarán los 20.5°C, sin presencia de precipitaciones significativas. A pesar de las nubes, no se prevén lluvias para el resto del día, siendo ideal para actividades al aire libre. La noche continuará fresca, sin embargo, la humedad permanecerá elevada, oscilando sus índices alrededor del 93%.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 07:37, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:08. Estas horas ofrecen un excelente marco para disfrutar del paisaje de Formosa.