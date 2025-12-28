Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para la mañana en Jujuy

Durante la mañana, el clima en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas serán frescas, con una mínima de 4.2°C. No se esperan precipitaciones significativas, y el viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando una sensación de tranquilidad en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Más tarde, durante la tarde y noche, las condiciones climáticas no cambiarán significativamente, manteniendo cielos parcialmente nubosos. La temperatura alcanzará un máximo de 18.4°C. La humedad relativa se mantendrá alta, cerca del 46%, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Los vientos seguirán presentes, pero de forma leve.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, permitiendo disfrutar de un hermoso día en Jujuy.