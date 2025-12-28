Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 28 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para la mañana en Jujuy

Durante la mañana, el clima en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas serán frescas, con una mínima de 4.2°C. No se esperan precipitaciones significativas, y el viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando una sensación de tranquilidad en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Más tarde, durante la tarde y noche, las condiciones climáticas no cambiarán significativamente, manteniendo cielos parcialmente nubosos. La temperatura alcanzará un máximo de 18.4°C. La humedad relativa se mantendrá alta, cerca del 46%, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Los vientos seguirán presentes, pero de forma leve.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, permitiendo disfrutar de un hermoso día en Jujuy.