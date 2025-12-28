Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima actual

domingo, 28 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en La Rioja, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana estarán alrededor de los 6°C, lo que sugiere un inicio fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 70% y el viento soplará en promedio a 10 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa permanezca, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 21.1°C. Al caer la tarde, el viento podría seguir intensificándose levemente, con ráfagas alcanzando hasta 13 km/h. Se recomienda estar preparado para estas condiciones, especialmente si planea salir al aire libre.

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, se espera que el amanecer ocurra a las 08:18, mientras que el atardecer será a las 18:35, ofreciendo suficientes horas de luz para disfrutar del día.