Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima actual

Hoy en La Rioja, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana estarán alrededor de los 6°C, lo que sugiere un inicio fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 70% y el viento soplará en promedio a 10 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa permanezca, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 21.1°C. Al caer la tarde, el viento podría seguir intensificándose levemente, con ráfagas alcanzando hasta 13 km/h. Se recomienda estar preparado para estas condiciones, especialmente si planea salir al aire libre.

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, se espera que el amanecer ocurra a las 08:18, mientras que el atardecer será a las 18:35, ofreciendo suficientes horas de luz para disfrutar del día.