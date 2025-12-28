Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Tiempo en Mendoza

En esta mañana en Mendoza, el clima estará caracterizado por un ambiente despejado. La temperatura mínima será de 6.6°C, y la máxima alcanzará los 17.5°C. La humedad alcanzará el 37%, mientras que los vientos correrán a una velocidad media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, Mendoza presentará condiciones meteorológicas similares a lo largo del día. El cielo se mantendrá parcialmente nublado. Se espera que el viento aumente ligeramente su intensidad, soplando a una media de 13 km/h. La humedad tendrá una presencia destacada, alcanzando el 42% para esta parte del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

El amanecer será a las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:35. No hay lluvias esperadas en el día de hoy, por lo que el clima favorecerá las actividades al aire libre.