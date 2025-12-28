Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Tiempo en Mendoza

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 28 de diciembre de 2025, 06:02

En esta mañana en Mendoza, el clima estará caracterizado por un ambiente despejado. La temperatura mínima será de 6.6°C, y la máxima alcanzará los 17.5°C. La humedad alcanzará el 37%, mientras que los vientos correrán a una velocidad media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, Mendoza presentará condiciones meteorológicas similares a lo largo del día. El cielo se mantendrá parcialmente nublado. Se espera que el viento aumente ligeramente su intensidad, soplando a una media de 13 km/h. La humedad tendrá una presencia destacada, alcanzando el 42% para esta parte del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

El amanecer será a las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:35. No hay lluvias esperadas en el día de hoy, por lo que el clima favorecerá las actividades al aire libre.