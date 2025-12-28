Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Misiones

En Misiones se anticipa un día con cielo parcialmente nuboso y una temperatura máxima que llegará a los 18.2°C. Durante la mañana, la mínima descenderá a 6.8°C. Los vientos del noreste soplarán a lo largo del día a una velocidad media de 8 km/h, manteniendo una humedad relativa en torno al 51%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Hacia la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La temperatura del atardecer será similar a la de la mañana, con vientos que se mantendrán constantes. Este escenario ofrecerá una puesta de sol serena en Misiones, ideal para actividades al aire libre.

Recomendaciones para el día de hoy

Para quienes planeen salir, se recomienda utilizar ropa ligera pero llevar una chaqueta por la mañana. El riesgo de precipitaciones es casi nulo hoy, lo cual hace que guardar el paraguas sea una buena opción.