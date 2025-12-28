Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima en Neuquén

El clima en Neuquén para hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, presenta condiciones parcialmente nubosas durante toda la jornada. En la mañana, se espera que las temperaturas comiencen con 4.9°C, aumentando progresivamente hacia el mediodía. La humedad relativa será notable con un porcentaje máximo del 75%, lo cual podría hacer que el clima se sienta más fresco de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, Neuquén seguirá bajo un cielo parcialmente nuboso, alcanzando un máximo de 17°C. Los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 13 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. No se esperan precipitaciones significativas, lo cual es una buena noticia para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, se sugiere llevar una prenda de abrigo ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el amanecer está previsto para las 08:47, y el atardecer llegará a las 18:16. La fase actual de la luna es creciente, contribuyendo a las vistas panorámicas nocturnas de la región.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas previstas para hoy, se recomienda a los peatones y ciclistas utilizar ropa de abrigo por la mañana. Además, el uso de gafas de sol puede ser beneficioso durante los desplazamientos para protegerse de los reflejos producidos por el sol y las nubes elevadas.