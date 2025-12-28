Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025
Pronóstico del Tiempo
En la mañana de este domingo, el pronóstico del tiempo indica que en Río Negro se presentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán rondando los 6.8°C como mínimo, con una humedad relativa del 63%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h, ofreciendo una sensación de frescura durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Por la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían llegar hasta los 17.1°C. La presencia del viento se mantendrá constante, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. La humedad relativa alcanzará un pico del 82%. Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, siempre considerando llevar un abrigo ligero debido al viento.