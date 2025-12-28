Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima Diario

El clima para hoy en Salta se presenta con un amanecer parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 3.4°C. Durante la mañana, el clima será relativamente estable, con cielos parcialmente cubiertos. Los vientos serán suaves a moderados, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos parcialmente nublados y temperaturas alcanzando los 21.2°C como máximas del día. La humedad relativa se mantendrá en un nivel moderado, alrededor del 47%. Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, sin probabilidades significativas de precipitación.