Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Durante el día de hoy en San Juan, se anticipa un clima parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 9.2°C, mientras que las máximas pueden alcanzar los 20.4°C. Se espera que los vientos fluctúen alrededor de los 22 km/h, manteniendo el día relativamente fresco. La humedad será significativa, esperando niveles que podrían incomodar a algunas personas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avanza el día, el clima mostrará pocas variables, manteniendo un cielo parcialmente nublado. No se prevé lluvia, pero la humedad permanecerá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más notable. El titular puede aprovechar para disfrutar de actividades al aire libre con precauciones habituales bajo estas condiciones.

"Planifica tu día teniendo en cuenta el pronóstico, ya que las condiciones climáticas pueden influir en tus actividades cotidianas."