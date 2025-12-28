Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Cómo estará el clima en San Luis esta mañana

Esta mañana en San Luis, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que rondará los 7.5°C. No se espera lluvia para la mañana, lo que podría ser un alivio para los residentes. Los vientos máximos alcanzarán los 19 km/h, trayendo consigo una sensación de frescura a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Avanzando hacia la tarde y noche, el cielo en San Luis continuará mostrando cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima esperada será de 17.7°C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre siempre manteniendo una chaqueta a mano. Durante estas horas, no se esperan precipitaciones significativas, y la humedad relativa permanecerá alrededor del 66%, manteniendo un ambiente cómodo. Los vientos seguirán soplando a una velocidad constante de 19 km/h, lo cual puede traer consigo algunas ventiscas amigables.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, es interesante notar que el amanecer en San Luis será a las 8:25 AM, mientras que el atardecer está previsto para las 6:24 PM.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de hoy, se recomienda a los habitantes de San Luis llevar una chaqueta ligera si planean salir por la tarde-noche. Además, aunque no se esperan precipitaciones, es aconsejable estar preparados ante cambios repentinos en el clima.