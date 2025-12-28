Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima actual

Hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura máxima prevista de 7.3°C y una mínima de 3.4°C. Durante la mañana, el clima se mantendrá con cielo parcialmente cubierto y temperaturas bajas, lo que podría dar una sensación mayor de frío debido a los vientos que alcanzarán una velocidad promedio de 25 km/h. La humedad estará presente en un 80%, lo que puede aumentar la percepción de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el cielo seguirá mayormente nuboso. Las condiciones del viento se intensificarán ligeramente con ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h. Es recomendable abrigarse adecuadamente si planeas salir. En el atardecer, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente cerca de los niveles mínimos del día.

Con el sol ocultándose alrededor de las 17:34, será importante finalizar actividades al aire libre antes de esa hora para aprovechar la luz natural.

En resumen, es un día donde el abrigo será esencial debido a las bajas temperaturas y los vientos predominantes durante toda la jornada.