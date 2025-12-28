Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo

Clima en Santa Fe durante la mañana

Hoy en Santa Fe, el clima se mostrará parcialmente nuboso desde temprano. Para esta mañana, se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 7.9°C. El viento soplará con una velocidad media de 7 km/h, lo que podría agregar una sensación más fresca en las primeras horas del día. Además, la humedad relativa será considerable, alcanzando un valor de 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar máximas alrededor de los 18.5°C. Aunque el cielo podría tornarse menos cubierto a medida que avance el día, la incidencia de viento persistirá, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h. Para aquellos planeando actividades al aire libre, se recomienda llevar un abrigo ligero. Al llegar la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, haciéndose más fresco ya que la mínima se mantendrá alrededor de los 7.9°C.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:28, iluminando Santa Fe al inicio del día. La puesta del sol está prevista para las 18:06, brindando un hermoso espectáculo de colores en el cielo. La fase lunar se mostrará en su esplendor, permitiendo una noche clara para observaciones adicionales.