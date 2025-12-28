Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo

domingo, 28 de diciembre de 2025, 06:02

Clima en Santa Fe durante la mañana

Hoy en Santa Fe, el clima se mostrará parcialmente nuboso desde temprano. Para esta mañana, se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 7.9°C. El viento soplará con una velocidad media de 7 km/h, lo que podría agregar una sensación más fresca en las primeras horas del día. Además, la humedad relativa será considerable, alcanzando un valor de 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar máximas alrededor de los 18.5°C. Aunque el cielo podría tornarse menos cubierto a medida que avance el día, la incidencia de viento persistirá, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h. Para aquellos planeando actividades al aire libre, se recomienda llevar un abrigo ligero. Al llegar la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, haciéndose más fresco ya que la mínima se mantendrá alrededor de los 7.9°C.

El sol hará su aparición a las 07:28, iluminando Santa Fe al inicio del día. La puesta del sol está prevista para las 18:06, brindando un hermoso espectáculo de colores en el cielo. La fase lunar se mostrará en su esplendor, permitiendo una noche clara para observaciones adicionales.