Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo en la mañana

Esta mañana, el clima en Santiago Del Estero estará marcado por un cielo despajado, con una temperatura mínima de 9.5°C. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad media de 11 km/h. La humedad se mantiene en un 63%, lo que implica una atmósfera ligeramente seca. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, por lo tanto puedes disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparte por la lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche de hoy, las condiciones seguirán siendo favorables. La temperatura máxima alcanzará los 22°C bajo un cielo parcialmente nublado. Los vientos continuarán soplando a una velocidad de hasta 18 km/h, lo cual puede ser refrescante en las horas vespertinas. La humedad relativa fluctúa alrededor del 63%, creando condiciones confortables para cerrar el día en Santiago Del Estero.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Se recomienda llevar una chaqueta ligera si sales temprano o planeas pasar la noche afuera, ya que las temperaturas serán más frescas. Además, considera mantenerte hidratado, ya que la combinación de viento y bajas temperaturas podría sorprenderte.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 28 de diciembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 07:32 y se ocultará a las 18:29. Aprovecha las horas de luz para realizar tus actividades al aire libre. La luna alcanzará su fase plena durante la noche, lo que puede ofrecer un bello espectáculo en el cielo despejado de Santiago Del Estero.