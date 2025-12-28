Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima y ambiente

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima estará marcado por cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de -0.6°C por la mañana. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre con baja probabilidad de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas alcanzando un máximo de 2.9°C. Es recomendable disfrutar del aire libre ya que las precipitaciones son poco probables.