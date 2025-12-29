Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Tiempo Actual

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de diciembre de 2025, 06:03

Estado del clima por la mañana en Tucumán

Durante la mañana de hoy en Tucumán, se espera un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8.5°C, aumentando gradualmente a lo largo del día. Los vientos no serán tan fuertes, soplando a un promedio de 7 km/h. La clima se mantendrá sin lluvias pronosticadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, se anticipa que las condiciones serán consistentes, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 22.4°C. Los vientos aumentarán un poco, alcanzando hasta 11 km/h en ráfagas. No hay previsión de precipitaciones.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está programada para las 08:06, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:35.

La observación de la noche será clara, con una luna visible que proporcionará un hermoso telón de fondo estelar.