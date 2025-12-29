Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Tiempo Actual

Estado del clima por la mañana en Tucumán

Durante la mañana de hoy en Tucumán, se espera un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8.5°C, aumentando gradualmente a lo largo del día. Los vientos no serán tan fuertes, soplando a un promedio de 7 km/h. La clima se mantendrá sin lluvias pronosticadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, se anticipa que las condiciones serán consistentes, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 22.4°C. Los vientos aumentarán un poco, alcanzando hasta 11 km/h en ráfagas. No hay previsión de precipitaciones.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está programada para las 08:06, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:35.

La observación de la noche será clara, con una luna visible que proporcionará un hermoso telón de fondo estelar.